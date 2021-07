Câmeras de segurança flagram furto de capacete no centro de Botucatu; assista

As câmeras de segurança de um estacionamento na Rua Curuzu, região central de Botucatu, flagraram o furto de um capacete que estava sobre uma motocicleta.

O caso aconteceu nesta quarta-feira, 06, por volta das 16 horas. Um homem de boné azul passa em frente ao local, que estava com o portão aberto, entra e rapidamente carrega o capacete e foge.

“Fiquei indignada com o furto pois só fui perceber as 18h00 quando estava indo embora para casa. A sorte que na loja onde trabalho tinha um capacete de um amigo que peguei para ir embora. Se não fosse isso não ia nem conseguir ir para casa. Nesta pandemia está tão difícil comprar as coisas, e vem um pra tirar o pouco que a gente tem”, desabafou a dona da moto.

Ela não registrou o boletim de ocorrência, mas espera que com a divulgação das imagens, possa recuperar o capacete furtado.