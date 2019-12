Câmera de segurança flagra acidente com moto no centro de Botucatu

Mais um acidente foi registrado no cruzamento das ruas Quintino Bocaiuva com a João Passos, na região central de Botucatu. As câmeras de monitoramento da empresa Peres Sistema de Segurança gravaram a cena, que ocorreu no dia 23 de novembro.

Desta vez a colisão foi entre um carro e uma moto. Ambos seguiam pela João Passos e quando o carro, um GM Celta, faz a conversão para entrar na Quintino, atinge o motociclista que ultrapassava pela direita.

Com o impacto o homem que estava na moto é arremessado no asfalto. Logo em seguida ele levanta e sai andando. Esse cruzamento é local recorrente de acidentes que já foram mostrados pelo Acontece Botucatu.