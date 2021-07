Cadeirante é atingido por moto em calçada no centro de Botucatu

A Polícia Civil registrou na manhã deste sábado, dia 10, um atropelamento na área central de Botucatu. O fato ocorreu na Rua Curuzu e teve como vítima uma mulher e um cadeirante.

Pelas imagens de uma câmera de monitoramento, um motociclista perde o controle de direção. A moto passa na calçada e atinge o cadeirante e uma mulher que o acompanhava.

O Acontece Botucatu recebeu um vídeo que correu as redes sociais, mas em respeito às vítimas, que são expostas nas imagens, não irá divulgá-lo.

Ainda de acordo com testemunhas, uma viatura do Samu esteve no local e socorreu as vítimas. Havia muito movimento na via no momento do acidente.

“O carro fechou o motoqueiro, aí ele desviou e bateu em uma senhora e depois acertou o cadeirante e a outra senhora”, disse uma testemunha ao Acontece Botucatu.

Há divergência sobre as manobras de moto e veículo na via. Outra testemunha entrou em contato com o Acontece dando uma outra versão.

“O motociclista não foi fechado pelo veículo. Ele estava passando pela direita em alta velocidade e o carro foi fazer a conversão”, afirmou.

A Polícia Civil deverá receber o registro da ocorrência e é ela que na investigação apontará, com base em imagens e testemunhas, as manobras e causas do acidente.