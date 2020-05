Cachorro furtado em apartamento é recuperado pelas Forças de Segurança de Botucatu

Em uma ação conjunta da Guarda Civil Municipal com a Polícia Civil (DIG), foram recuperados na manhã desta sexta-feria, 29, um cachorro da raça Shih-Tzu e vários objetos que foram furtados de um Condomínio do Bairro Vila Jardim.

O furto aconteceu no dia 09 de janeiro deste ano. Segundo as informações, dois indivíduos adentraram no apartamento através de arrombamento e furtaram um cachorro Shih-Tzu, dois televisores 42”, uma impressora, um notebook, uma fritadeira elétrica, um microondas, entre outros produtos.

Os objetos e o cachorro, que era de uma criança de 03 anos, foram localizados em uma residência no Bairro Santa Helena, em Botucatu. Um suspeito de 49 anos foi localizado e confessou o furto. Ele foi conduzido até a DIG, onde foi ouvido pela autoridade policial Dr Geraldo Franco, em seguida liberado e responderá o processo em liberdade.

Participaram da ação o Sub Cmt Gcm Pichinin, os gcms Pimentel, Rezende, Prado , Montanheiro e os Policiais Civis, Belotto, Vergílio e Bruno.