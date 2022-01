Cachorra Poodle morre após ataque de Pitbull em Botucatu

A Polícia Civil de Botucatu registrou nesta sexta-feira, 28, um boletim de ocorrência feito por um homem que teve sua cachorra da raça Poodle morta por outro cachorro, este da raça Pitbull. O fato ocorreu no Jardim Dona Nicota na noite desta quinta-feira, dia 26.

O documento da Polícia Civil cita a natureza da ocorrência como “omissão cautela na guarda/condução de animais”.

Segundo relato do tutor do animal morto, o Pitbull passeava com o seu tutor na rua, quando o mesmo atacou a Poodle pelo lado de fora do portão. Os fatos também foram narrados no Facebook do tutor do animal que morreu.

“Ela era linda, amiga, parceira, carinhosíssima, nos dava tanto amor e carinho. Era nossa filha. E hoje não tenho mais ela, devido a irresponsabilidade e ignorância de um ser que não tem sequer um pingo de consciência do que ele causou nas nossas vidas e principalmente de nossos filhos”, disse o tutor na rede social.

Ele postou algumas imagens pelo Facebook, algumas delas chocantes. As fotos mostram os ferimentos graves sofridos pela cachorrinha e a quantidade de sangue que ficou na garagem da residência.

O tutor do animal que atacou a Poodle foi chamado na central de Polícia Judiciária e deu sua versão sobre o ocorrido. Cita o boletim, que o tutor do Pitbull afirmou que a vítima estava errada, pois não deveria ficar no portão.

O autor disse que a cachorra da vítima estava errada por estar junto ao portão, no entanto o cão do autor claramente invadiu o espaço da garagem da vítima para agarrar o animal. Nada mais, diz trecho final do boletim de ocorrência.

A Polícia Civil deve investigar os fatos e se o animal que estava na rua portava os itens obrigatórios, segundo a legislação.

