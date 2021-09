Briga no Jardim Paraíso termina em tentativa de homicídio

A Polícia Militar registrou na noite deste sábado, dia 11, uma tentativa de homicídio em Botucatu. O fato ocorreu na chamada Avenida Universitária.

A ocorrência foi despachada via COPOM, na qual foi informado que havia uma vítima esfaqueada no local. De imediato as equipes deslocaram-se para o local.

Já pela Avenida Rafael Laurindo foi constatado uma vítima de esfaqueamento sendo socorrida pelo SAMU e realizado contato com uma testemunha, que informou as características do autor.

Diante das informações, as equipes iniciaram o patrulhamento e a equipe da PM no caso localizou o indiciado pela Avenida Universitária, próximo à rotatória. Durante a busca pessoal foi localizado o canivete com marcas de sangue na cintura do autor, relata boletim de ocorrência.

As partes informaram que o esfaqueamento foi consequência de um desentendimento entre as partes. A ocorrência foi conduzida ao Plantão Policial, onde foi confeccionado o BOPC de natureza Homicídio Tentado e indiciado permaneceu à disposição da justiça. A vítima encontra-se estabilizada e sem risco de morte.