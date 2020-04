Bovino descontrolado deixa criança em estado grave no Recanto Azul em Botucatu

Acidente grave em Botucatu

Um acidente fora do comum foi registrado na tarde desta quinta-feira, 23, no bairro Recanto Azul em Botucatu. Segundo apurou o Acontece Botucatu, Polícia Militar e SAMU atenderam o caso e foram informados que uma criança brincava de bicicleta no local, quando foi atingida por um animal bovino, descontrolado, que teria escapado de um pasto nas redondezas do bairro.

A menina, de 7 anos, ficou gravemente ferida e foi levada pelo SAMU ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu. O dono do animal não havia sido identificado até o fechamento desta reportagem.

Ele pode responder pelo crime de lesão corporal culposa, quando não há a intenção de ferir. O Caso será investigado pela Polícia Civil de Botucatu, que deve trabalhar para identificar os responsáveis pelo animal.