Botucatuense morre atropelado enquanto caminhava com a esposa em Agudos

Segundo a Polícia Civil, Edilson de Almeida Marinho estava embriagado e participava de um racha com outro veículo não identificado no momento do acidente. Ele estava em alta velocidade, no sentido centro – rodovia, quando perdeu o controle do carro, subiu na calçada e atropelou o casal que caminhava pelo local, ainda conforme a polícia.

A polícia informou que as vítimas foram arremessadas por vários metros e o veículo foi parar no canteiro central da avenida. Elas foram socorridas pelo Samu e levadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Agudos, mas Rodrigo da Silva Araújo não resistiu aos ferimentos.