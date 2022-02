Polícia Civil incinera 1,8 mil quilos de droga em Botucatu

A Polícia Civil de Botucatu incinerou nesta sexta-feira, 25, uma grande quantidade de droga. A Operação Policial foi coordenada pela Delegacia Seccional de Botucatu, com participação dos Policiais Civis da Delegacia de Polícia de Itatinga e DIG de Botucatu, DISE de Botucatu e 1º DP

Foram incinerados 1,8 mil quilos de droga, sendo:

-2.278 tijolos de drogas, totalizando 1.785,8kg de Maconha

-10Kg de Haxixe

-9,4Kg de Skunk

-3,1Kg de Crack

As drogas foram apreendidas por Forças Policiais da região, em especial do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário). A incineração foi precedida de Autorização Judicial, com supervisão do Ministério Público e acompanhamento da Vigilância Sanitária.

“Essas apreensões demonstram a efetividade das Forças de Segurança no combate ao tráfico de drogas e crime organizado na região da Seccional de Polícia de Botucatu”, disse o Delegado Seccional de Polícia, Dr. Lourenço Talamonte Neto.

