Botucatu teve 19 mortes no trânsito no primeiro semestre de 2020

Número de mortes por acidente no primeiro semestre aumenta em Botucatu

A cidade de Botucatu teve 16 acidentes fatais no primeiro semestre de 2020 (janeiro a junho). No total foram 19 óbitos em acidentes no perímetro de Botucatu ao longo dos seis primeiros meses.

Os números foram levantados pelo Acontece Botucatu junto ao Infosiga do Estado de SP. A contagem oficial inclui acidentes na área urbana (08) ou em rodovias (11).

Para temos comparativos, os últimos anos registraram os seguintes números de morte no primeiro semestre:

2015 – 08 mortes

2016 – 24 mortes

2017 – 4 mortes

2018 – 05 mortes

2019 – 08 mortes

Os meses de fevereiro e março foram os mais violentos de 2020, com 4 acidentes fatais em cada, totalizando 10 mortes nesse período. Maio e junho aparecem na sequência, conforme tabelas abaixo.

Motocicleta é o meio de condução com maior número de vítimas, 8 pessoas morreram neste tipo de veículo. Carro e caminhão aparecem na sequência, como 4 vítimas cada. Foram duas mortes por atropelamento.

Outro detalhe que chama atenção nos números, são os dias e períodos da semana com a maior incidência dos acidentes. O fim de semana é o mais perigoso nas vias, não só em Botucatu, como em todo estado.

Lideram as estatísticas de acidentes com mortes os períodos de noite de domingo e noite de sábado. Se juntar todos os períodos, o sábado concentra o maior número de acidentes.

Os dados completos podem ser acessados aqui

No estado, de acordo com os novos dados do Infosiga SP, de janeiro a junho deste ano foram registrados 2.321 óbitos no estado, redução de 11% na comparação com o mesmo período de 2019. É o menor número de mortes em um semestre desde o início da série histórica, em 2015.

Veja gráficos do primeiro semestre de Botucatu abaixo.