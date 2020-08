Botucatu é a 2ª cidade com maior número de furto de energia na região

Distribuidora, em parceria com a polícia, desenvolveu ações que possibilitaram combater os “gatos” e recuperar um volume de energia suficiente para abastecer quase 114 mil residências por um mês

Os investimentos da CPFL Paulista no uso de inteligência, tecnologia e canais de denúncias resultaram em uma maior eficiência de suas ações de combate a fraudes e furtos de energia, os famosos “gatos”. Tanto que, no primeiro semestre deste ano, a companhia conseguiu regularizar 1.399 fraudes e recuperar 16,9 GWh na região de Botucatu. O volume, que já corresponde a 91,3% do recuperado durante 2019, seria suficiente para abastecer 113.196 residências durante um mês.

“A CPFL Paulista realiza constantemente importantes ações de combate às fraudes e furtos em conjunto com os órgãos públicos e autoridades policiais, que têm auxiliado significativamente o trabalho. A empresa também investiu em novas tecnologias e treinamento das equipes, aprimorando seus processos de monitoramento e análise”, afirma Roberto Sartori, presidente da distribuidora.

“Estamos continuamente melhorando nossos modelos de detecção de fraudes, e isso, somado a apuração de algumas denúncias, faz com que possamos inibir esses furtos, que além de serem crime, podem prejudicar uma região trazendo instabilidade na energia e riscos à segurança da população”, ressalta Rafael Lazzaretti, diretor comercial do grupo.

Entre os municípios com maior recuperação de energia na região, Bauru registrou 5,3 mil MWh, ficando em primeiro lugar. Botucatu ocupa a segunda posição com 120 casos no primeiro semestre, que resultaram em um desvio de 1,4 mil MWh. Jaú é a terceira da lista com 1,3 mil MWh, enquanto Bariri, com 732 MWh, seguida por Lençóis Paulista, com 679 MWh, fecham o ranking.

AÇÕES CONTRA FRAUDES E FURTOS DE ENERGIA REGIÃO DE BAURU – 1º SEMESTRE DE 2020 MUNICÍPIO Energia Recuperada (MWh) Inspeções Fraudes BAURU 5.369 7.400 469 BOTUCATU 1.471 1.971 120 JAÚ 1.330 1.732 147 BARIRI 732 648 61 LENÇÓIS PAULISTA 679 842 30

Eficiência

O investimento em inteligência artificial, acoplado a novos sistemas com geração de alarmes para direcionamento de inspeções, resultam em maior assertividade do trabalho desenvolvido pela Diretoria Comercial do Grupo CPFL em seus processos de monitoramento e análise. Deste modo, a companhia consegue preventivamente identificar possíveis variações no consumo de energia que indiquem perdas comerciais. Além dos investimentos em processos, o grupo também tem trabalhado em conjunto com os órgãos públicos e as autoridades policiais para coibir a prática de fraudes e furtos.

Essas ações, aliadas aos diversos projetos de blindagem de rede e de medição implementados pela companhia, como o projeto das Caixas Blindadas e atuação em clientes sem contratos (clandestinos), permitem diminuir a necessidade de inspeções in loco. As tecnologias de monitoramento contínuo e à distância permitem que a distribuidora aumente a produtividade das equipes, intensifique suas iniciativas contra o crime sem a necessidade de deslocar os técnicos e evite a reincidência de furtos.

Crime

Fraudes e furtos de energia são crimes previstos no Código Penal com penas que podem chegar a até quatro anos de prisão. Além disso, a pessoa que for flagrada cometendo a irregularidade terá cobrados os valores retroativos referentes ao período em que deixou de pagar pelo fornecimento. Em 2020 os números de boletins de ocorrência registrados contra fraudadores cresceram em mais de 300%, somando 334 boletins de ocorrência até junho na CPFL Paulista.

As irregularidades também podem deixar a conta de luz mais cara para todos os consumidores, já que a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) reconhece a ação como uma “perda comercial”, e este valor é revertido à empresa. Outra consequência das fraudes e furtos é a piora na qualidade do serviço de distribuição de energia, uma vez que as ligações clandestinas sobrecarregam as redes elétricas.

Clientes da CPFL Paulista podem contribuir de forma sigilosa, para o combate às irregularidades por meio dos canais disponibilizados pela concessionária. Denúncias podem ser realizadas pelo aplicativo “CPFL Energia”, disponível para todas as plataformas de dispositivos móveis, pelo site www.cpfl.com.br/fraude, ou pelo e-mail [email protected].