Bombeiros resgatam grupo que se perdeu em cachoeira durante chuva em Botucatu

Adultos e crianças foram resgatados pelos Bombeiros de Botucatu

O corpo de Bombeiros socorreu na noite desta sexta-feira, 01, um grupo de pessoas nas imediações da cachoeira da Indiana, em Botucatu. Sete pessoas estavam perdidas após visitarem a cachoeira por volta das 16 horas.

Segundo informações passadas por testemunhas ao Acontece Botucatu, cinco adultos e duas crianças estavam pedidos. Com a chuva que caiu em Botucatu, o rio subiu repentinamente e eles não conseguiram voltar.

Como não havia sinal de celular, o grupo ficou perdido no local. Um parente, preocupado com o sumiço, se deslocou até os Bombeiros e relatou o caso.

Foi realizada então uma incursão no local nesta noite, sendo que dois carros foram localizados, mas sem a presença de ninguém. Após buscas pela mata próxima perto da cachoeira, todos foram encontrados, já fragilizados pelo frio e pela fome.

Segundo informações, apesar do susto, ninguém se feriu. Todos do grupo são de São Paulo e passavam as festas de fim de ano em Botucatu.