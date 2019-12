Bombeiros procuram homem que se afogou no Rio Bonito

O Corpo de Bombeiros de Botucatu registrou na tarde deste domingo, 29, um afogamento no Rio Bonito Campo e Náutica. Segundo informações obtidas pelo Acontece Botucatu, um homem desapareceu no local após se banhar nas águas.

Mergulhadores dos Bombeiros estão no local para localizar a vítima, que não teve a identidade revelada. O local registrava um número considerável de banhistas na hora do acidente em toda sua orla.

O Rio Bonito registra tradicionalmente um grande fluxo de turistas no fim do ano, especialmente com o aumento do calor. A campanha Viva Verão dos Bombeiros há anos orienta banhistas sobre o risco de afogamento em diversos locais em Botucatu.

O Acontece Botucatu acompanha.