Bombeiros localizam corpo de pescador que se afogou em São Manuel

Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Botucatu localizou na manhã desta sexta-feira, 24, o corpo do pescador que estava desaparecido na região do bairro Benjamim, em São Manuel.

Sebastião Ferreira dos Santos, de 75 anos, estava desaparecido desde quinta-feira, 23, quando saiu pela manhã para retirar uma rede de pescaria do rio e não retornou.

O corpo estava boiando na margem do rio Araquá, o qual desemboca no rio Tietê. Sebastião foi encontrado próximo de seu barco de alumínio e suas redes de pesca.

Segundo informações de pescadores conhecidos da vítima, há aproximadamente 15 anos, o filho dele também morreu afogado nestas imediações,

De acordo com os bombeiros, Sebastião era um pescador experiente, porém estava sem colete salva vidas e durante todo o dia de ontem havia muito vento na região e fazia muita marola nas águas do rio.