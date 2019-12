Bombeiros localizam corpo de jovem que se afogou no Rio Bonito

Mais um caso de afogamento em Botucatu

O Corpo de Bombeiros de Botucatu registrou na tarde deste domingo, 29, mais um caso de afogamento. Desta vez o acidente foi no Rio Bonito Campo e Náutica.

Após horas de ação, os mergulhadores encontraram o corpo durante a noite. De acordo com informações, a vítima é Joabson Calazans de Oliveira, de apenas 21 anos, natural de Caieiras.

Segundo apurou o Acontece Botucatu, ele foi atravessar em um espaço entre a margem onde fica a rampa de embarcação até o outro lado, perto do banheiro comunitário, onde havia um bote. O trecho era de aproximadamente 100 metros.

A Polícia Científica também foi acionada no local após o término dos trabalhos. O caso ainda será investigado pela Polícia Civil, apesar do aparente cenário acidental.

O Rio Bonito registra tradicionalmente um grande fluxo de turistas no fim do ano, especialmente com o aumento do calor. A campanha Viva Verão dos Bombeiros há anos orienta banhistas sobre o risco de afogamento em diversos locais de Botucatu.