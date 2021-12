Mulher de 40 anos morre ao ser arrastada por correnteza em rio de Botucatu

O Corpo de Bombeiros foi acionado na noite desta sexta-feira, 17, para atender uma ocorrência no Rio Bocaina, zona rural de Botucatu. No local foi encontrado o corpo de uma mulher que foi levada por uma cabeça d’água.

A vítima foi identificada como Camila Vigliazzi Biancone, de 40 anos. O corpo foi localizado a aproximadamente dois quilômetros e meio de onde estava inicialmente, ou seja, no momento em que foi atingida pela forte correnteza.

O rio da Bocaina se localiza na região da Igreja de Santo Antônio, no sentido Piapara. A Polícia Científica foi acionada para o local.

Atenção ao fenômeno cabeça d’água

A cabeça d’água é um fenômeno causado pelo aumento rápido e repentino aumento do nível de água em rios. Ela ocorre quando uma grande quantidade de chuva e atinge partes superiores de uma cachoeira ou ao longo de um curso d’água.

Com isso, os banhistas são surpreendidos pela força da água, que sobe de forma muito rápida e dificulta a saída. As cabeças d’água ocorrem principalmente no verão, quando as chuvas são mais intensas.

