Localizado corpo de jovem que morreu após barco virar no Rio Bonito em Botucatu

Os Bombeiros de Botucatu encontraram no começo da tarde deste sábado, dia 26, o corpo do adolescente que desapareceu após um pequeno barco tombar no Rio Bonito. O acidente ocorreu na tarde do dia 24.

Segundo informações de moradores locais, o corpo da vítima estava a uma distância considerável de onde a embarcação virou. O corpo surgiu boiando nas águas do rio, de acordo com testemunhas.

Os trabalhos de buscas começaram na mesmo dia do acidente com botes e mergulhadores do Corpo de Bombeiros de Botucatu e Avaré. Foram três dias (quinta, sexta e sábado) de intensas ações na procura do corpo do adolescente de Franca.

Segundo informações, na véspera do Natal, dois jovens pegaram um barco com remos e entraram no Rio com a embarcação. Após um tempo, o barco virou.

Um dos jovens conseguiu se salvar, mas um outro adolescente, de 16 anos, se afogou e desapareceu nas águas do Rio Tietê. A família é de Franca e passava o dia no Rio Bonito no dia do acidente.

Moradores locais e Bombeiros indicaram que a profundidade no local onde o barco virou pode chegar a 20 metros. Os pais contaram com a ajuda de rancheiros do Rio Bonito, com alimentação e hospedagem, para que pudessem permanecer nos locais de buscas.

A Polícia Científica foi acionada para comparecer no local onde o corpo foi localizado. A Polícia Civil deve investigar as causas do acidente.

Campanhas de conscientização

De forma permanente os Bombeiros de Botucatu realizam campanhas de conscientização quanto aos perigos na água e afogamento. Panfletagens, colocação de faixas, conversas com turistas e moradores fazem parte dessas ações.

Apesar de ter diminuído sensivelmente esse tipo de ocorrência na região de Botucatu, nos últimos anos foram registrados alguns casos de afogamento em rios da região, quase sempre com pessoas de fora da cidade em feriados prolongados.