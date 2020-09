Bombeiros e SAMU salvam mulher que estava com parada cardiorrespiratória em Botucatu

Bombeiros e SAMU realizaram na tarde desta sexta-feira, dia 25, um procedimento de emergência na Avenida Deputado Dante Delmanto, em Botucatu. Houve solicitação via 193 sobre uma mulher, de 60 anos, que estava caída e inconsciente ao lado de seu veículo, no estacionamento de uma concessionária de veículos.

Quando a unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros chegou ao local, verificou que ela estava em parada cardiorrespiratória. De imediato iniciaram o procedimento de reanimação e uso do DEA (DESFIBRILADOR) até a chegada da unidade avançada do SAMU.

A partir desse momento, SAMU e Bombeiros, conseguiram reverter o quadro, restabelecendo os sinais vitais da vítima. Ela foi encaminhada ao Pronto Socorro do Hospital das Clínicas, onde foram tomadas as demais providências.

Segundo os Bombeiros, a equipe que participou foi composta pelo Sargento Alessandro, Alessandro, Cabo Castro e Soldado Gama.