Bombeiros e Helicóptero Águia trabalham em resgate de mulher que sofreu queda na Cascata da Marta em Botucatu

Ilustração: Acontece Botucatu

O Corpo de Bombeiros de Botucatu trabalha desde o começo da tarde desta terça-feira, dia 05, em um salvamento no Parque Cachoeira da Marta em Botucatu.

Segundo informações de testemunhas passadas ao Acontece Botucatu, uma mulher, de 45 anos, sofreu uma queda na cascata. Ela ficou presa em meio aos cipós existentes ao redor da queda de água no local.

Ainda de acordo com informações, a mulher estava consciente, mas com suspeita de fratura em uma das pernas. O fato chamou a atenção de pessoas que moram nas proximidades e que estavam no parque.

Além dos Bombeiros com várias equipes, uma unidade do Águia (Helicóptero da Polícia Militar) foi deslocada para o salvamento. Por conta do tempo instável, com vento e chuva, a aeronave não conseguiu fazer o resgate ainda.

A mulher foi estabilizada pelos Bombeiros, que aguardam a melhora do tempo. Caso não consiga efetuar o resgate aéreo, os Bombeiros precisarão transportá-la pelo rio até a viatura. São aproximadamente 2 km.



A Defesa Civil também está no local. O Acontece Botucatu acompanha.

*Reportagem atualizada às 16h40.

