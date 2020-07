Bombeiros e funcionários controlam fogo em máquina de carregar baterias na Caio

Um princípio de incêndio foi registrado neste sábado, dia 04, na empresa Caio Induscar. Imagens enviadas ao Acontece Botucatu mostram uma máquina que carrega baterias sendo consumida totalmente pelo fogo.

As chamas ficaram visíveis para quem passava pela Rodovia Marechal Rondon. Não havia baterias no carrinho e uma equipe de brigada da Caio, que funciona 24 horas, iniciou o trabalho de apagar o fogo.

Viaturas do Corpo de Bombeiros foram até o local na sequência e controlaram o incêndio. Não houve feridos, apenas os danos materiais.

O Diretor Industrial da Caio, Maurício Lourenço Cunha, disse que o incidente ocorreu na parte de fora da empresa, sem colaboradores expostos aos riscos.

“Um carrinho que carrega baterias pegou fogo. No momento do incidente estava sem carregamento (baterias), do lado de fora da fábrica e longe de materiais, fios e equipamentos elétricos. Neste dia não há colaboradores em expediente de trabalho. O primeiro combate às chamas foi realizado pela equipe da Segurança da Caio e também acionado o Corpo de Bombeiros, pois faz parte do procedimento padrão da empresa. O pequeno foco de incêndio foi controlado rapidamente e o único dano, ocorreu no carrinho”, colocou o Diretor.