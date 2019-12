Bombeiros de Botucatu acham corpo de jovem que se afogou em Pereiras

O Corpo de Bombeiros de Botucatu foi acionado na tarde desta quarta-feira, dia 25, por conta de um afogamento na cidade de Pereiras, distante 50 km de Botucatu. Segundo informações passadas ao Acontece Botucatu, um jovem, de 20 anos, morreu afogado em um tanque na Rua Primavera.

A vítima é Fabiano Machado de Freitas, que estava no local com amigos. De acordo com informações, o local é uma propriedade particular, com placas indicativas de que é proibido nadar.

O tanque tem 3 metros de profundidade, com 8 metros de uma margem a outra. De acordo com boletim de ocorrência, a vítima foi atravessar o tanque, mas não conseguiu chegar até a outra margem.

Os Bombeiros de Botucatu foram acionados e após operações de mergulho o corpo do jovem foi encontrado. A Polícia vai investigar o caso.