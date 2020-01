Bombeiros atendem incêndio em caçamba com produtos inflamáveis na Inbrasp

O Corpo de Bombeiros de Botucatu atendeu na tarde desta quarta-feira, 01, um incêndio no Distrito Industrial de Botucatu. As chamas atingiram a Inbrasp.

O fogo começou em uma caçamba com resíduos de produtos inflamáveis e cresceu rapidamente. Os resíduos produziram muita fumaça, fato que era visto de longe por motoristas que passavam pela Rodovia Marechal Rondon.

Com a chegada rápida do Corpo de Bombeiros e a atuação da brigada de incêndio da empresa, o fogo foi controlado e não gerou maiores prejuízos. Não houve vítimas.

O Corpo de Bombeiros atendeu também várias ocorrências de queda de árvore em via pública, entre elas na Avenida Dom Lúcio, que contou com o apoio da Defesa Civil e Prefeitura. Outras ocorrências foram registradas no Rio Bonito, Rua Cardoso de Almeida, bairro Santa Maria, Residencial Cedro, entre outras.