Parte do paisagismo na Rua Amando amanheceu destruído neste sábado, dia 03. Imagens enviadas por um colaborador do Acontece Botucatu mostram floreira e lixeira destruídos.

O fato ocorreu no cruzamento da Rua Amando com a Moraes de Barros. As estruturas de ferro a madeira foram destruídas.

Ainda não dá para saber se o fato foi ocasionado por um acidente ou ação de vândalos. As Forças de Segurança devem analisar imagens de circuito de câmara.