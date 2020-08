Até o fim do ano ligações para o 193 dos Bombeiros não serão mais atendidas em Botucatu

Depois da publicação do governador João Doria reestruturando a organização da Polícia Militar (PM), Rodoviária, Ambiental e Corpo de Bombeiros, a estrutura administrativa dos bombeiros de Botucatu será alterada.

A partir de agora, Bauru será uma das sedes do Comando do Interior (CBI) do Corpo de Bombeiros do Estado. Estarão subordinados a este CBI os Grupamentos das regiões de Marília, São José do Rio Preto, Presidente Prudente, Ribeirão Preto e Araçatuba, o que corresponde a quase metade do território estadual e uma população de mais de 10 milhões de pessoas. Porém, Botucatu, que até então fazia parte do comando em Bauru, ficou fora da lista e passa a responder ao 15º Grupamento de Bombeiros, com sede em Sorocaba, que por sua vez pertence ao Comando do Interior, em Campinas.

“Com essas mudanças, o centro de operações do Corpo de Bombeiros, que o COBOM, será integrado ao Centro de Operações da Polícia Militar, passando a funcionar no mesmo local, integrando as forças de segurança de Sorocaba e região, visando a otimização do atendimento operacional, e consequente diminuição do tempo resposta”, disse ao Acontece o Comandante do 5º subgrupamento de Bombeiros de Sorocaba, Capitão Edson Winckler Filho.

Dessa forma, até o final do ano as ligações feitas ao 193 não serão mais atendidas em Botucatu, mas sim, em Sorocaba ou até mesmo Campinas.

“Haverá uma melhoria no processo decisório de pontos de interesse do comando do Corpo de Bombeiros, no interior. A única favorecida nessas mudanças é a população, que contará com um atendimento ainda mais rápido, preciso, padronizado e eficiente”, finalizou Winckler.