Assaltantes agridem frentistas e roubam posto de combustíveis em Botucatu

A Polícia Civil de Botucatu registrou na madrugada desta terça-feira, dia 09, mais um caso de roubo em Botucatu. O crime desta vez ocorreu em um posto de combustíveis, situado na Avenida Floriano Peixoto, área central do município.

Pelas imagens de um circuito de segurança, elementos armados chegam no estabelecimento, anunciam o assalto e se apoderam de VW Gol, cor branca, que estava no posto para ser abastecido.

Os assaltantes usam de violência para abordar uma vítima, os frentistas do posto e executarem o roubo. Eles levaram o carro, celular e pertences da vítima que estavam no interior do veículo.

No total participaram do roubo 4 criminosos. O caso já está sendo investigado pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais). A Polícia Civil já identificou os elementos e faz buscas para prendê-los.

Compartilhe esta notícia