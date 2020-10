Após ‘vaquinha online’, empresário e policiais do COE entregam carro para idoso em Botucatu

Acidente ocorreu em Botucatu no dia dos atentados em 30 de julho

A quarta-feira, 21, reservou um momento de muita felicidade em Botucatu. Após quase 3 meses uma vaquinha online fez o ressarcimento de um enorme prejuízo ocorrido em um dos dias mais tristes da história do município.

O dia 30 de julho em Botucatu ficou marcado pelos terríveis atentados em Botucatu, com intensa troca de tiros em uma madrugada de pavor. Horas depois essa tensão também se estendeu uma família de Botucatu e policiais do COE (Comando de Operações Especiais).

Os policiais, que vieram de fora apenas para combater os criminosos, desciam pela Coronel Fonseca, quando a viatura colidiu violentamente com um GM Astra, que vinha na preferencial pela Rua Cardoso de Almeida.

Com a colisão o veículo Astra atingiu a parede de um imóvel, destruindo o veículo, causando danos na viatura e ferindo o motorista, o Sr. Isaias. Relembre aqui

Sensibilizado com a situação da família e também do policial, que teria que pagar pelos prejuízos da viatura, um empresário da cidade resolveu criar uma vaquinha online com o objetivo de ajudar a família do Sr. Isaias e a equipe do COE. Veja aqui

O sr. Isaias, uma pessoa idosa, e sua família dependem deste veículo para transportá-lo, pois o mesmo tem problemas de saúde e dificuldades de mobilidade. E a ajuda era para arcar com um novo veículo que atendesse às necessidades especiais, dentro do mesmo valor do veículo perdido.

Segundo informações, as viaturas da Polícia Militar não possuíam seguro, tendo o policial, que não conhecia Botucatu, arcar com o prejuízo em um dia onde estava combatendo o crime. O valor da vaquinha também seria para despesas de documentação e médica do condutor do Astra.

“Manifesto todo o agradecimento em nome da nossa campanha. É com imensa satisfação que atingimos o objetivo de fazer a entrega do veículo ao Sr. Izaias e sua família. Hoje fizemos o evento da entrega simbólica. Muito obrigado a todos que colaboraram direta ou indiretamente. Foram muitas doações e todas, sem exceção, de relevante importância. Importante também foram as atitudes de apoio e compartilhamento da nossa vaquinha. Ficamos honrados com toda ajuda recebida. Parabéns cidadãos”, disse o empresário que prefere não divulgar o nome.