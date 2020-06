Após roubo, homem é perseguido e detido por populares na Vila Jardim

Polícia Militar e Guarda Civil Municipal registraram nesta terça-feira, 30, um caso de roubo na Vila Jardim, em Botucatu. Segundo informações passadas ao Acontece Botucatu, uma mulher, que iria fazer serviço de banco, foi abordada por dois homens que levaram sua bolsa contendo valores em espécie que seriam depositados, fugindo na sequência.

Um cidadão com uma moto, que passava pelo local, presenciou o fato e decidiu ir atrás dos assaltantes por conta própria. Segundo informações, o condutor da moto colidiu com a motocicleta usada pelos ladrões, sendo que um deles caiu.

Houve um princípio de tumulto e, de acordo com informações, um dos assaltantes chegou a ser agredido por populares na via pública antes de ser detido pelas Forças de Segurança. O segundo autor do roubo tomou rumo ignorado.

Diversas viaturas da Polícia fizeram patrulhamento nas imediações para achar o elemento que conseguiu fugir. A Polícia já sabe a identidade do segundo elemento.