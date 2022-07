Após perseguição, policiais rodoviários apreendem veículo com uma tonelada de drogas na Castelo Branco

Na fuga, condutor acionou dispositivo no veículo que soltou uma densa cortina de fumaça em direção a equipe policial

A Polícia Rodoviária registrou na manhã deste sábado em Botucatu uma grande apreensão de drogas. O fato ocorreu na Rodovia Castelo Branco, acesso ao município de Itatinga.

Durante fiscalização administrativa no KM 220 da rodovia, policiais rodoviários deram sinal de parada a uma caminhonete GM modelo S-10, cabine dupla. O condutor não respeito o sinal e empreendeu fuga do local.

Os policiais saíram no encalço do veículo e após 4 quilômetros de perseguição, o condutor acionou um dispositivo no veículo que soltou uma densa cortina de fumaça em direção a equipe policial.

O condutor perdeu o controle de direção na alça de acesso ao município de Itatinga e colidiu contra um barranco. Na sequência o indivíduo fugiu para uma área de mata, abandonando a caminhonete.

Foi realizada a apreensão do veículo com aproximadamente uma tonelada de droga aparentando ser maconha. O fato está sendo apresentado pela Polícia Rodoviária no plantão de polícia civil em Botucatu.

Sistema que soltou fumaça em direção aos policiais









Compartilhe esta notícia