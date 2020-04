Após perseguição, PM prende homem por tráfico na Vila São Benedito

A Polícia Militar registrou na quarta-feira, 15, um caso de tráfico de drogas na Vila São Benedito. A equipe de Canil, sabendo da existência do comércio de drogas pela Rua Manuel Gamito, entrou na via e observou um indivíduo perto de um ponto do comércio conhecido pelo tráfico.

Ao avistar a viatura, o mesmo começou a correr sentido rua Manoel Deodoro Pinheiro Machado e jogou uma sacola no interior de uma fábrica. Ele foi perseguido pela equipe por vários quarteirões, pulando o muro e adentrando várias casas até ser abordado.

Relata boletim de ocorrência que ele resistiu a abordagem, sendo necessário o uso de força moderada para conter o indivíduo. Foi constatado que no interior da sacola que o abordado jogou havia 13 malotes de crack, totalizando 336 pedras prontas para venda.

Indagado sobre a procedência do entorpecente, o mesmo confessou a prática do tráfico no local e que teria acabado de pegar as drogas para iniciar a venda no período da noite. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão em flagrante ao indivíduo.