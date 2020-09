Após perseguição, PM prende dois homens por tráfico na Alcides Soares em Botucatu

A Polícia Militar registrou neste sábado, dia 05, um caso de tráfico de drogas em Botucatu. A equipe de Rocam em patrulhamento na região do Rio Bonito e Mina de retorno para Botucatu, momento que visualizaram pela rodovia SP-191, no cruzamento com a rodovia Alcides Soares, uma motocicleta, Honda CG com dois indivíduos, que empreender fuga, iniciando um breve acompanhamento, porém, foram alcançados e abordados.

O home que ocupava a garupa dispensou na fuga um saco plástico de embalagem de sorvete, sendo necessário a imobilização dos indivíduos e posteriormente realizado o procedimento de busca pessoal e com ambos nada de ilícito fora encontrado.

Nas imediações de onde os indivíduos arremessaram o saco plástico foram localizadas duas porções de substância análoga à maconha, diz boletim de ocorrência.

O indivíduo que ocupava a garupa da moto veio a confessar que já havia sido preso pelo crime de tráfico de drogas e que estaria com as porções para comercialização no bairro da Mina. Ele informou também que em sua residência estaria o restante dos entorpecentes, além de balança de precisão e demais apetrechos utilizados.

Foi realizado o deslocamento até o endereço fornecido e efetuado contato com sua mulher, que acompanhou a equipe, franqueando a entrada e o processo de busca. Relata boletim de ocorrência que foram achados pela PM dois “tijolos” e meio de substância esverdeada análoga à maconha, uma balança de precisão e uma faca utilizada para cortar os entorpecentes.

Diante dos fatos, foi dado voz de prisão aos indiciados e estes foram encaminhados até o plantão de polícia judiciária, juntamente a testemunha. A delegada de plantão tomou ciência dos fatos, ratificando a prisão em flagrante. Ambos permaneceram à disposição da justiça.