Após perseguição, homem é preso em Botucatu com diversas armas, munição e dinheiro

A Polícia Militar registrou nesta quinta-feira, 28, um caso de porte ilegal de armas no Jardim Continental. Diz boletim de ocorrência que policiais militares do canil setorial, em patrulhamento pelo bairro, suspeitaram das atitudes de um condutor de uma camionete S10, de cor preta.

Na tentativa de abordagem o mesmo fugiu da viatura, momento em que teve início uma perseguição, mas o mesmo foi perdido de vista. Após um tempo, durante patrulhamento, o carro foi localizado, com o indivíduo saindo do mesmo com uma mochila nas mãos.

Ao iniciar os procedimentos de abordagem, o suspeito tentou entrar na residência, mas sem êxito. Em um primeiro momento nada havia com ele, porém, dentro da mochila foram localizadas as seguintes armas:

1 pistola cal .40 de marcas Bersa Ramos numerada

1 pistola cal 9mm de marcas Jericho 941F numerada

1 pistola cal 9mm de marca Taurus 24/7 com a numeração suprimida

1 Revolver Rossi cal 22

1 Revólver Smith Wesson cal 32 ambos com numeração

18 munições de cal 32

50 munições de cal 9mm

10 munições de cal .40

No interior do veículo e com a esposa do abordado foi localizada a quantia de R$ 13.500,00 em dinheiro. O indivíduo ainda tentou subornar os policiais, mas não conseguiu, sendo preso imediatamente, diz boletim de ocorrência.

A ocorrência foi apresentada na 1° Central de Polícia Judiciária, onde a autoridade tomou ciência dos fatos, ratificando a voz de prisão em flagrante ao indivíduo. O veículo foi recolhido ao pátio criminal.