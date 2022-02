Após investigação, Polícia Civil recupera dois tratores roubados em Anhembi

Os policiais civis do Grupo de Investigação em Área Rural (GIAR) restituíram nesta quinta-feira, dia 25, dois tratores roubados em uma fazenda produtora de laranjas no município de Anhembi. O crime ocorreu na noite do dia 22, quando o caseiro da propriedade rural e sua família foram surpreendidos por 5 criminosos encapuzados.

Os assaltantes procuravam na oportunidade por dinheiro, armas e tratores. Após tomar conhecimento que os tratores eram rastreados, os policiais civis, passaram a monitorar os veículos.

Após uma ação rápida e integrada com a polícia rodoviária estadual, foram localizados dois tratores em um estacionamento localizado às margens da Rodovia Dom Pedro, perto de Campinas.

Na tentativa de despistar os policiais, os assaltantes transportavam os tratores no interior de um caminhão Baú. Os veículos agrícolas foram recuperados e restituídos para a vítima. A Polícia Civil destaca que as investigações continuarão, até que todos os autores do roubo sejam identificados e presos.

