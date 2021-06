Após intensa perseguição policial entre Itatinga e Botucatu, homem é detido com drogas na Vila Real

A Polícia Militar registrou um caso de tráfico de drogas na noite de segunda-feira, 31. Durante uma fiscalização de trânsito, na entrada da cidade, uma guarnição veio deu ordem de parada a um Fiat Pálio, que veio a desrespeitar o sinal e jogou o veículo contra a guarnição, diz boletim.

O condutor se evadiu e foi feito um intenso acompanhamento pelas ruas da cidade, rodovias Castelo Branco e João Hipólito Martins. O veículo transpôs mais três bloqueios policiais, tanto da rodoviária como do policiamento de Botucatu.

Chegando em Botucatu tomou sentido a Vila Real, onde foi realizado o cerco. Durante a abordagem, realizado a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Indagado se havia passagem criminal, respondeu que comandava o tráfico de drogas no Jardim Riviera e Santa Elisa, relata boletim.

Realizado uma busca no interior do veículo, foi localizado uma porção de entorpecente no banco do passageiro e uma peça da droga sob o estepe.

A droga totalizou 1,084 kg. Diante dos fatos, foi conduzido até o plantão policial de Botucatu, onde a autoridade presente tomou conhecimento dos fatos e elaborou o bopc de tráfico de entorpecente, auto de exibição e apreensão da droga e veículo. O indiciado permaneceu à disposição da justiça.