Homem tenta fugir, é atacado por abelhas e preso com grande quantidade de droga na Castelo Branco

Durante patrulhamento pela Rodovia Presidente Castelo Branco, nesta segunda-feira, 23, Policiais militares rodoviários do TOR, Tático Ostensivo Rodoviário, desconfiaram das atitudes de um motorista que dirigia um automóvel com placas do Estado do RJ.

Ao sinalizar para que o veículo parasse para uma abordagem, o condutor tentou fugir entrando em uma estrada rural, sendo realizado breve acompanhamento até o momento em que o condutor abandonou o veículo e fugiu a pé para uma área de mata.

Após uma hora de buscas no local e arredores, o homem foi localizado pelos policiais militares rodoviários do TOR em meio a mata fechada. Ao ser rendido, informou estar sem condições de levantar, com dificuldade em falar, já quase desacordado.

Nesse momento que era retirado do local, foi percebido se tratar de um local tomado por abelhas e o indivíduo estar com mais de cem picadas. Um dos policiais rodoviários também passou a ser picado, mas arrastou o homem por aproximados 20 metros, a fim de sair da área que estava tomada por abelhas.

Foi solicitado o apoio do resgate da concessionária que administra a rodovia e o preso foi escoltado até o pronto socorro de Itatinga, onde permaneceu em observação. No veículo abandonado foram localizados 204 tabletes de maconha, 2 tabletes de cocaína e 11 pacotes da droga conhecida por skunk.

Os policiais Rodoviários da Equipe TOR encaminharam a ocorrência para a delegacia de Pardinho, onde teve registro do flagrante e apreensão das drogas, carro e demais objetos.

O preso, de 33 anos, morador de Belo Horizonte, confessou posteriormente que levaria a droga até BH. Ele foi encaminhado ao CDP de Itatinga. No total, foram apreendidos 154 kg de maconha, 1,996 kg de cocaína pura e 3,976 kg da droga conhecida como Skunk.