Após descumprir medida protetiva, homem tenta fugir com moto, mas sofre acidente e é preso pela GCM

A Guarda Municipal de Botucatu prendeu na noite desta quinta-feira, 24, um motociclista no bairro Santa Maria. A GCM foi acionada para atender um descumprimento de medida protetiva e com a chegada da equipe, um indivíduo deixou o local ignorando as ordens de parada, fugindo com sua moto em alta velocidade.

Durante a perseguição o indivíduo perdeu o controle da direção, colidir contra um veículo e caiu sofrendo escoriações. Ele tentou fugiu a pé, sendo detido em seguida.

A vítima informou que foi ameaçada pelo indiciado, que recebeu voz de prisão dos agentes e foi conduzido ao plantão policial, onde a autoridade policial ratificou a voz de prisão.

O indivíduo, de 31 anos, foi levado para a cadeia pública, permanecendo à disposição da justiça. A motocicleta estava com o documento atrasado e foi recolhida ao pátio pela PM.

