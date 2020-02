Após denúncia, homem é detido no Faxinal por posse ilegal de armas  

A Polícia Militar registrou na tarde desta quarta-feira, 05, a apreensão de duas armas de fogo. O fato se deu após denúncia via 190 de que um indivíduo possuía em sua residência duas armas de fogo.

Equipes da PM se dirigiram ao local indicado, uma propriedade rural no bairro Faxinal. Diz boletim de ocorrência que a filha do denunciado franqueou a entrada na residência e indicou onde estavam as duas espingardas e apetrechos, mais precisamente em cima do guarda roupa.

Além das armas, os policiais encontraram uma bolsa contendo 124 espoletas e pólvoras. Diante dos fatos, foi dada a voz de prisão ao indiciado, que foi conduzido ao distrito policial.

Foi elaborado o flagrante de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. Ele permaneceu preso e à disposição da justiça.