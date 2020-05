Após denúncia de aglomeração de pessoas, PM apreende arma de fogo em Botucatu

Na tarde desta sexta-feira, 1º, policiais militares que faziam patrulhamento no Jardim Brasil, em Botucatu, receberam a informação de que havia aglomeração em um bar naquela localidade, que estaria funcionando na garagem de uma casa, inclusive com uso de entorpecentes por parte dos frequentadores.

Ao chegarem ao local, a equipe foi recebida pelo proprietário, que franqueou a entrada. Foi constatado pelos policiais que não havia pessoas no local, no entanto da garagem foi possível visualizar, por uma porta entreaberta, uma arma de fogo calibre 38, em cima de uma estante.

Questionado o proprietário da residência confessou que arma é de sua propriedade, mas que não tinha registro. Após buscas no local foi encontrado ainda uma caixa com 80 munições escondidas em baixo do sofá e uma arma de pressão em um outro cômodo da casa.

O indivíduo recebeu voz de prisão e foi conduzido ao plantão policial, onde responderá pelo crime de posse ilegal de armas.