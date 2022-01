Após batida, carro danifica totem e derruba palmeira na Vital Brasil Um acidente foi registrado na manhã desta quinta-feira, 20, na Avenida Vital Brasil.

Houve uma colisão entre dois veículos no cruzamento da rua Pinheiro Machado. A colisão envolveu um GM Celta e um VW Virtus, que tinha preferência no semáforo, segundo testemunhas.

Com a batida, a condutora do Celta perdeu o controle, subiu no canteiro central, danificou um totem e derrubou uma Palmeira que ornamenta o local.

Ninguém ficou ferido. A GCM atendeu a ocorrência e o trânsito não precisou ser interrompido.

