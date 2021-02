Após anúncio de festa clandestina em Botucatu, Forças de Segurança afirmam que notificaram responsáveis

A Guarda Municipal de Botucatu se posicionou nesta sexta-feira, 05, sobre uma festa que foi divulgada pelas redes sociais. Segundo foi divulgado nas últimas semanas, Polícia Militar, Guarda Municipal e Polícia Civil estão atuando para combater eventos com aglomerações.

Segundo a Guarda Municipal, uma festa clandestina estava sendo divulgada pelas redes sociais. Há uma proibição de festas e aglomerações irregulares em Botucatu, sendo que muitos eventos nem alvará possuem.

“As Forças de Segurança de Botucatu vêm a público informar que, conforme anúncio divulgado em redes sociais de uma festa clandestina a ocorrer durante a fase vermelha da pandemia, as pessoas estão sendo devidamente orientadas acerca das medidas criminais e administrativas a que estão sujeitas, caso o realizem no território do Município, bem como em qualquer lugar no Estado de São Paulo”, diz parte do comunicado.

Nas últimas semanas as denúncias sobre festas clandestinas aumentaram significativamente em Botucatu. A cidade está na chamada fase vermelha e os eventos irregulares sofrerão sanções legais.

“Cabe ressaltar que estão em andamento operações de fiscalização 24 horas por dia, envolvendo a Polícia Militar, GCM, Polícia Civil e Vigilância Sanitária Municipal e Estadual. Ressaltamos que nosso objetivo é proteger nossos cidadãos e trabalharmos juntos para uma sociedade cada vez mais forte nesse enfrentamento de pandemia”, finaliza comunicado.