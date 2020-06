Após 8 km de perseguição, GAPE prende homem por tráfico na Vila Real

No final da noite deste sábado, 19, a Equipe GAPE (Grupo de Ações Preventivas Especiais) estava em patrulhamento preventivo em Rubião para inibir a realização de festas Funk na região, diz relatório. Na ação os GCMs Fabris, Zambonato e Lauriano avistaram um veículo Gm/Kadet e uma motocicleta em situação suspeita.

Segundo o a GCM, ao perceberem a presença da viatura, os condutores empreenderam fuga. A equipe fez o acompanhamento ao veículo Kadet por aproximadamente 8 quilômetros.

Nas imediações da Vila Real, o suspeito saiu do carro e continuou fugindo a pé. Ao tentar entrar em sua residência, foi detido. Em busca pessoal nada de ilícito foi encontrado, porém, no console do automóvel foram localizados 14 papelotes de cocaína, diz a Guarda.

De acordo com boletim de ocorrência, o homem confessou que pegou a droga com o motociclista e que iria vendê-la em uma festa, não declinando o local. Diante dos fatos, o indivíduo, de 22 anos, foi conduzido até o Plantão Policial.

A Delegada Simone Alves Firmino tomou ciência dos fatos, elaborando o boletim de ocorrência de tráfico de drogas. O mesmo foi recolhido à cadeia pública de Itatinga e o veículo foi apreendido.