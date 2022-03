Aparentando estar sob efeito de droga, homem é preso pela GCM após furtar moto

A Guarda Municipal registrou nesta quinta-feira, dia 18, um caso de furto de uma motocicleta. O fato teve início no Jardim Monte Mor.

Após o crime, a GCM recebeu informações de que a motocicleta e o suspeito estavam no bairro Maria Luíza. A moto foi localizada, mas já abandonada.

Viaturas em apoio abordaram um indivíduo com as características físicas e roupas parecidas com as descritas por populares. Questionado, ele aparentava estar sob efeito de entorpecentes, diz boletim.

A vítima reconheceu a motocicleta como sendo sua. Uma testemunha viu o homem deixando a motocicleta naquele local.

Diante dos fatos, as partes foram conduzidas até a Central de Polícia Judiciária, onde foi elaborado o boletim de furto. O indivíduo, de 31 anos, foi preso e recolhido à cadeia pública de Itatinga.

