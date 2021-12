Alunos da escola Dom Lúcio têm dinheiro de formatura furtado em Botucatu

Foi levada uma mochila com aproximadamente R$ 1,5 mil, que havia sido arrecadado pelos alunos

Jovens da escola Estadual Dom Lúcio tiveram o dinheiro de formatura furtado em Botucatu no começo da noite desta terça-feira, 30. As vítimas são alunos do terceiro ano do ensino médio.

Os estudantes estavam fazendo um “pedágio”, onde pediam ajuda da comunidade para angariar fundos para a realização da festa de formatura. O local do furto foi o cruzamento da Avenida Leonardo Villas Boas com a Rua Major Matheus, na Vila dos Lavradores, local mostrado na foto acima.

Segundo boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil, o valor furtado dos estudantes foi de aproximadamente R$ 1,5 mil. Ainda foram furtados mochilas, celulares, material escolar, documentos, carteiras, entre outros objetos pessoais.

O dinheiro seria usado hoje para pagar o aluguel do espaço da formatura, segundo um professor dos jovens. Quem tiver informações sobre o que foi furtado pode entrar em contato com a escola pelo telefone (14) 3882-2800, ou com as Forças de Segurança, pelos telefones 190 ou 199.

Pelas redes sociais e grupos de WhatsApp alunos e professores pedem ajuda para que a formatura não seja prejudicada.

