Agentes de segurança de Botucatu recebem homenagens na Câmara

Pelo vigésimo ano consecutivo a Câmara de Botucatu realizou sessão solene para entrega da Medalha “Reconhecimento Comunitário de Segurança” a agentes que atuam no município. O evento ocorreu na última sexta-feira, 29.

De volta ao formato presencial, a homenagem reuniu autoridades, munícipes, familiares, amigos, comandos e integrantes das forças de segurança local e emocionou o público que lotou as galerias da Câmara.

Representantes da Polícia e dos três Poderes no município compuseram a mesa dos trabalhos: vereador Palhinha (presidente da Câmara), Mário Pardini (prefeito), José Antonio Tedeschi (juiz diretor do Fórum), Ten. Cel. PM José Semensati Júnior (comandante do 12º BPM/I), Lourenço Talamonte Netto (delegado seccional de Polícia) e Rafael Bobra Arakaki (delegado de Polícia Federal).

A HOMENAGEM

Instituída em 2002, neste ano a homenagem foi regulamentada pelo Decreto Legislativo nº 381, de 05/04. Os agentes foram indicados ao Legislativo pelos superiores de cada corporação e ratificados por uma comissão de vereadores.

A entrega da primeira medalha emocionou o público: Felipe Barros Arruda recebeu a honraria destinada à sua mãe, a GCM Leila Barros da Silva, que faleceu dias antes da solenidade. Os outros homenageados foram anunciados sequencialmente:

Guarda Civil Municipal: GCM Paulo Celso Marciolli, GCM Ronaldo Antonio e GCM Carlos Alexandre Lauriano

Polícia Civil: Dr. Valdir Rosa (Delegado), Rafael Luiz Ferreira de Oliveira (escrivão), Rogério Hideki Tayama (investigador) e Vitor Diego Lima da Silva (investigador).

Corpo de Bombeiros: Cabo PM Fábio Henrique de Arruda Castro (bombeiro) e Cabo PM Wagner Fernando de Oliveira Bunder (bombeiro)

Polícia Militar: Major PM Fabiano Leon de Oliveira Thomassian, 2º Sgto Rodrigo Ferreira da Silva, Cabo PM Susana Rossetto, Cabo PM Alexandre Forner, Cabo PM Tiago Lopes Conte e Soldado Raquel Ribeiro

Exército brasileiro: 1º Sargento Wanderson Luís Pereira (TG)

Os representantes da Polícia Rodoviária (1º Sgto Fábio Aurélio Goulart Pires e Cabo PM Rodrigo Calobrizi) e da Polícia Ambiental (Capitão PM Felipe José Leme) não puderam comparecer à solenidade e receberão suas medalhas em outro momento.

“EXTRAS”

Além da entrega da Medalha, a solenidade contou com dois momentos especiais: um alusivo ao 54º aniversário do 12º Batalhão de Polícia Militar do Interior (12º BPM/I), comemorado em 26 de abril. Além de nota contando um pouco da história e da atuação do Batalhão, foi exibido também um vídeo preparado pelo Comando da Unidade, que hoje conta com efetivo de 282 policiais militares e abrange 13 municípios da região.

O outro momento inédito foi um reconhecimento a autoridades municipais e veio em forma de surpresa: a entrega da “Challenge Coin 190 anos”. Trata-se de uma moeda de identificação pessoal que a Polícia Militar do Estado de São Paulo confere a personalidades e instituições que contribuem com o estado para a defesa e o bem estar da sociedade e foi entregue aos representantes municipais do Executivo (prefeito Mário Pardini), do Legislativo (vereador Palhinha) e do Judiciário (juiz José Antonio Tedeschi).

Fonte e fotos: Câmara Botucatu

Compartilhe esta notícia