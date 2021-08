Adolescentes de 12 e 13 anos são flagrados após furto em interior de veículo no Cedro em Botucatu

O GAPE (Grupo de Ações Preventivas Especiais) da GCM registrou um caso de ato infracional/furto neste domingo, 29, no Cedro. Um homem procurou a GM dizendo que foi vítima de um furto do interior de seu veículo, que estava estacionado com a porta destrancada.

Segundo a vítima, dois adolescentes subtraíram sua carteira contendo alguns cartões bancários, a quantia de R$510,00 e seu telefone celular marca Motorola Moto G5. Foram passadas as características dos autores e a equipe permaneceu no patrulhamento pela região.

No bairro Jardim do Bosque 2 foram visualizados os dois adolescentes, que foram abordados. De pronto um deles, de apenas 12 anos, confirmou e entregou a equipe a carteira com quantia de R$205,00 e os cartões.

O outro adolescente, de 13 anos, entregou a quantia de R$280,00 e o telefone celular Motorola Moto G5. Diante da situação, ambos foram conduzidos até suas respectivas residências, onde suas mães tomaram ciência.

As partes foram conduzidas ao Plantão Policial, onde autoridade policial elaboro o boletim de Ato Infracional/Furto Qualificado. Os adolescentes foram ouvidos e liberados.