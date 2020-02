Adolescente é apreendido com grande quantidade de droga na Castelo Branco

A Polícia Rodoviária registrou na manhã deste sábado, 08, um caso de tráfico de drogas na Rodovia Castelo Branco, região de Avaré. Durante fiscalização, a equipe do Tático Ostensivo Rodoviário-TOR abordou um veículo Ford/Ka

Pela atitude e aparência do condutor (menor), o veículo foi vistoriado e nele encontrado vários tabletes de maconha que estavam acondicionados em uma mala sobre o banco traseiro e em um saco sobre o assoalho traseiro, atrás do banco do passageiro do lado direito.

O adolescente conduzia o carro sozinho. Ele alegou aos policiais do TOR que dirige desde os 12 anos. Foi dada voz de apreensão ao menor e a ocorrência será encaminhada à delegacia de polícia Civil de Avaré. O menor confessou que foi contratado para levar a droga de Maringá-PR até São Paulo.