Adolescente é apreendido com drogas, arma e motocicleta como pagamento de dívida

A Guarda Municipal registrou nesta segunda-feira, 27, um caso de tráfico de drogas no Jardim Brasil em Botucatu. Durante deslocamento para realizar as visitas monitoradas sobre o COVID 19, os agentes se depararam com uma motocicleta Honda/CG conduzida por um indivíduo que aparentava ser menor de idade.

Foi feita a abordagem e em busca pessoal foi localizado o valor de R$ 32,00 e uma porção de maconha. Ao ser indagado, informou que tinha 15 anos e que a motocicleta estava “penhorada”, pois o proprietário era usuário de drogas e ficou lhe devendo dinheiro da droga vendida.

Quanto ao dinheiro, informou que era proveniente do tráfico, relatando também que em sua residência havia um simulacro de arma de fogo, várias porções de pedras de crack e uma quantidade em dinheiro das vendas anteriores, descreve relatório da Guarda.

Com o apoio das viaturas e em contato com a avó do adolescente, a mesma franqueou a entrada da guarnição, onde o menor indicou o esconderijo. Foram localizadas 103 pedras de crack, todas prontas para a venda e R$ 179,05 em notas e moedas.

O adolescente foi conduzido até a DISE, a autoridade policial, o Delegado Paulo Buchignani, tomou ciência dos fatos. Foi elaborado boletim de ocorrência de ato infracional/tráfico de drogas, sendo o mesmo encaminhado ao NAI (Núcleo de Assistência Inicia).