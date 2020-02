Acusado de vários assaltos em São Manuel é preso após ação conjunta

As forças de segurança de São Manuel prenderam nesta sexta-feira, dia 14, um homem acusado de roubo. Trabalho da Policia Militar, Policia Civil e GCM em diligências no bairro Aparecida de São Manuel.

Foi possível a identificação e detenção de um indivíduo, morador de Sorocaba, autor de vários crimes. Entre os alvos, lojas no centro da cidade, onde o infrator utilizava uma moto Broz 125 na cor preta, simulando estar armado e subtraindo dinheiro, celulares e bolsas das vítimas.

Com o autor foi localizado dois celulares, parte do dinheiro das vítimas, carteira com documentos. A Autoridade Policial Civil ratificou a voz de prisão, recolhendo o preso à Cadeia Pública de Itatinga.