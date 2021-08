Duas pessoas ficaram gravemente feridas após uma colisão entre duas motocicletas na altura do quilômetro 248 da rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Botucatu. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o acidente ocorreu por volta das 19h30 do último sábado (7).

As vítimas foram socorridas e levadas para o Hospital das Clínicas (HC) da cidade. O estado de saúde delas não foi divulgado. A Polícia Civil deverá investigar as causas do acidente.

Fonte: JCNet