Acidente entre duas motos deixa 3 feridos na Av. Júlio Vaz de Carvalho

O Corpo de Bombeiros de Botucatu registrou um acidente envolvendo duas motocicletas na noite deste sábado, 02. De acordo com as informações levantadas pelo Acontece Botucatu, as motos colidiram na Avenida Júlio Vaz de Carvalho, região do Itamarati.

Três pessoas ficaram feridas. Uma mulher de 25 anos e uma adolescente de 15 anos foram levadas com escoriações pala Unidade de Resgate dos Bombeiros até o Pronto Socorro do HCFMB.

Uma terceira vítima é um homem, que não teve a identidade revelada. Ele estava na outra motocicleta e apresentava ferimentos mais graves, sendo conduzido pelo SAMU até o Hospital das Clínicas. O caso será apurado pela Polícia.

