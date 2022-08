Acidente entre carro e ônibus causa congestionamento na Dante Delmanto

Um acidente foi registrado na manhã desta segunda-feira, dia 08, na Avenida Dante Delmanto, um das vias mais movimentadas de Botucatu. O fato envolveu carro e ônibus.

Segundo informações, um ônibus atravessou o cruzamento com a Silvestre Bartoli, quando houve a colisão com VW Voyage, que seguia pela Dante Delmanto, sentido Inca.

O trânsito ficou totalmente parado nesse trecho, com o congestionamento desde a confluência com a rodovia Antônio Butgnoli. O motorista do carro foi socorrido por uma unidade do SAMU, mas sem gravidade.

A Semutran fez a sinalização do local após o acidente. O trânsito foi liberado posteriormente.

